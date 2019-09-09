مقتل 15 «داعشياً» واعتقال 9 في العراق

هدى جاسم، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، أربيل)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل 15 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي واعتقال 9 آخرين في عملية أمنية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين. وقال في بيان:«وفق معلومات استخبارية دقيقة، واستمراراً لتعقب فلول عصابات داعش نفذت القوات وبالتنسيق مع طيران التحالف عمليات إنزال جوي أسفرت عن مقتل الإرهابيين الـ15 وبينهم مجموعة انتحاريين». وقال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، إن طيران التحالف تمكن من قتل منسق «ولايات داعش» و4 من أفراد مجموعته في جبال «مكحول» بين صلاح الدين وكركوك. وأكد أن الضربة أدت إلى مقتل الإرهابي ويدعى «الجواري» وأفراد مجموعته «وهم مصعب مسؤول التفخيخ، والمدعوون سيف وعثمان وأسامة». فيما أفاد مصدر أمني، أن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون بانفجار عبوتين ناسفتين في كركوك، وأشار إلى تمكن الشرطة من تفجير عبوة ثالثة.

سياسياً، لا زالت حكومة عادل عبدالمهدي بين مطرقة التأييد وسندان المعارضة، إذ تسعى شخصيات بينها برلمانيون لتشكيل جبهة سميت جبهة الإنقاذ والتغيير بزعامة أسامة النجيفي هدفها تشكيل قوة معارضة، بينما تسعى قيادات وشخصيات أخرى لتشكيل لوبي ضغط للحيلولة دون إسقاط الحكومة الحالية. وأفادت مصادر رفيعة لـ«الاتحاد»بأن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري وتحالف سائرون الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إضافة إلى نواب وشخصيات من المكون السني يعملون جاهدين على تشكيل قوة ضاغطة على الحكومة ورئيسها عبدالمهدي، في الوقت الذي يعمل فيه الأخير على إحلال التوافق بين المكونات وتقديم خطة عمل واضحة تتضمن ما أنجزته الحكومة خلال الفترة المنصرمة. وأفادت مصادر سياسية لـ«الاتحاد» بأن جبهة الإنقاذ والتنمية التي يرأسها النجيفي والتي تضم نوابا حاليين وسابقين ووزراء سابقين قد تقرر اللجوء إلى‏? ?المعارضة ?في ?حال ?بقاء ?الوضع ?كما ?هو ?عليه. وأشارت إلى أن اجتماعات عقدت وتعقد حالياً في العاصمة الأردنية‏? ?عمان ?ضمت ?النجيفي ?وقيادات ?سُنية ?بارزة ?تمهيداً ?للإعلان ?عن ?التحالف? ?الجديد ?برئاسة ?النجيفي.