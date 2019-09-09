جاويش أوغلو: لن نوقف أنشطتنا شرق المتوسط

أنقرة (الاتحاد)

ذكرت صحيفة «أحوال» التركية أن حكومة العدالة والتنمية في تركيا تواصل تحديها لجميع الأطراف الدولية، وتؤكد أنها ستمضي قدماً في تنفيذ خططها بالتوسع في مناطق شرق المتوسط. وأشارت الصحيفة إلى ما أكده وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من أنه «لا يمكن لأحد أن يعرقل أنشطة التنقيب التركية في منطقة شرق البحر المتوسط»، موضحاً أن بلاده وقفت بجانب القبارصة الأتراك دون أي تردد أو تنازلات، وستواصل السياسة ذاتها خلال الفترة القادمة. وأوضح أن قبرص التركية تقدمت بمقترح لتشكيل لجنة مشتركة حول التقاسم العادل للثروات، غير أن الجزء الآخر من قبرص رفضه فوراً. وأكدت أنقرة، عبر بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندد بشدة بالعقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبي على أنقرة لمواصلتها عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، ووعد بمواصلة التنقيب في هذه المنطقة، وقال: «إن الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن إجراءات مزعومة لا يضر بنا بقدر ما يضر بنفسه»، مؤكداً: «نواصل نشاطاتنا في مجال التنقيب وسنواصل ذلك بالعزم نفسه». وكان الاتحاد الأوروبي أقر في منتصف يوليو الماضي سلسلة من الإجراءات السياسية والمالية في إطار فرض عقوبات على تركيا لمواصلتها أعمال التنقيب بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات الأوروبية.