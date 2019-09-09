ندرس فرض عقوبات على تركيا بسبب «منظومة إس-400»

واشنطن (وكالات) قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400، لكن لم تتخذ أي قرارات. وأضاف منوتشين في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض، رداً على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات: «ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر». ولم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات. وهددت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة بفرض عقوبات على أنقرة إذا أكملت شراء نظام الدفاع الروسي، محذرة من إمكانية طرد تركيا من برنامج تطوير المقاتلات «إف-35». وفي وقت سابق من العام الجاري، أعرب حلف شمال الأطلسي «الناتو» عن قلقه من خطط تركيا نشر المنظومة الروسية، مشيراً على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرج إلى أن عواقب هذا مثيرة للقلق.

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