إمام أوغلو: جئنا لنخلص الأتراك من معاناة نظام أردوغان

أبوظبي (مواقع إخبارية)



جدد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، تأكيده على العمل من أجل المواطنين الأتراك، دون محاباة لأحد ودون وساطة، مطالبا من يتهمونه بالظلم بالنظر لما فعلوه بالماضي. وقال إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة في تركيا، خلال فعالية بإسطنبول، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «تي 24» التركية: «جئنا وهدفنا الوحيد هو العمل لإخراج شعبنا من المعاناة التي سقط فيها بسبب نظام أردوغان، سنعمل معا وفق الفلسفة التي تربينا عليها، وهي التفكير في الشعب، والوطن، رغم أي صعاب». وفي رسالة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال: «على من ينتقدوننا أو يتهموننا بالظلم أن ينظروا إلى ما يقومون به الآن وإلى ما قاموا به في الماضي من ظلم وفساد ومحسوبية لا تخفى على أحد». وأضاف: «أكثر ما تحتاجه هذه الأمة هو العدالة»، مضيفًا: «وإن كان هناك من بيننا من يتسبب فيما يدفع هذه البلاد للظلم أو لديه النية لذلك، أسأل الله تعالى أن يبعدهم عنا، وألا يقربهم منا وألا يشقوا صفنا». ومضى قائلاً: «لقد قدر لي تولي بلدية إسطنبول بفضل دعمكم وأصواتكم، ومن ثم أعدكم جميعاً بالعمل لتعميم العدل، وتضميد جراحكم، وأن أكون عادلًا مهما كلفني ذلك من متاعب».

واستطرد إمام أوغلو قائلاً: «ومن أجل مستقبل الديمقراطية على هذه الأرض الجميلة، سنعمل معًا لإرساء القانون، والعدالة، والحرية، والاستقرار، والسلام، ولن يستطيع أحد منعنا من تحقيق ذلك». وحقق إمام أوغلو فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية الأخيرة، وألحق هزيمة مدوية بمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم.