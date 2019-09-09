مدير أمن عدن: لن نسمح بعودة «القاعدة» و«داعش»

عدن (الاتحاد)

أكد مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع أمس أن ترسيخ الاستقرار وحفظ السكينة العامة والمنشآت الخدمية من الأولويات التي يجري العمل عليها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيراً إلى أن قوات الأمن لن تسمح بتسليم المؤسسات والمرافق الخدمية مجدداً لعناصر «القاعدة» و«داعش». وأشار إلى أن أمن عدن سيواصل عمله للحفاظ على المنشآت العامة وتسهيل سير عملها وخدمتها للمواطنين، مشيرا إلى أن أي محاولة للمساس بهذه المؤسسات وتعطيل عملها من أي جهة كانت لتحقيق أهداف سياسية سيواجه بكل حزم.

وشدد خلال زيارته إلى ميناء المعلا ولقائه القوات الأمنية المكلفة بحمايته على أن الجهود مستمرة من أجل الحفاظ والدفاع عن أمن واستقرار ميناء عدن الذي يمثل أحد الأعمدة الاقتصادية المهمة والرئيسة، لافتا إلى أن الأوضاع الأمنية مستقرة وأن الميناء يمارس نشاطه التجاري بشكل طبيعي ومن دون أي معوقات. ولفت إلى أن تضحيات كبيرة قدمها أفراد الأمن في سبيل فرض هيبة القانون وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في عدن، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية وأبناء عدن والشعب في الجنوب لا يمكنه أبداً السماح بتسليم هذه المؤسسات مجدداً لعناصر إرهابية وسيتم التصدي لهم وإفشال مخططاتهم التدميرية ورفع وتيرة العمل الأمني الخاص في الميناء بما يخدم المصلحة العامة مع ضرورة الالتزام بتنفيذ كل اللوائح والقوانين والإجراءات والأنظمة الأمنية وتطبيق بنود وإجراءات ما تضمنته المدونة البحرية في حماية وتأمين الموانئ والسفن التجارية.