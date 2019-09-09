قرقاش: شراكتنا والسعودية استراتيجية وثقتنا مطلقة

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية التي تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات».

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