نواب بريطانيا يجبرون الحكومة على نشر وثائق بريكست السرية

صوت مجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين، على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق السرية لأثر الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، في هزيمة برلمانية جديدة لرئيس الوزراء المحافظ.

وتم اعتماد المذكرة بأغلبية 311 صوتاً مقابل 302. وتطلب الوثيقة أيضاً من الحكومة كشف المداولات بين المسؤولين حول خطتهم المثيرة للجدل بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من غد الثلاثاء.

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