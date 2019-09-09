3 قتلى في حادث إطلاق النار بهولندا

أعلنت الشرطة الهولندية عن قتل 3 أشخاص وإصابة شخص بجروح خطيرة، في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت الهولندية، مساء الاثنين.

وأعلنت الشرطة الهولندية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن “عددا من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار في شارع سكني بالحافة الجنوبية للمدينة”.

وقالت الشرطة في مدينة روتردام المجاورة لمدينة دوردريخت، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “توتير” إن هناك “عددا من الضحايا جراء إطلاق النار، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالاتهم، وذكرت أنها تحقق في الحادث”.

وذكرت صحيفة “دي تليجراف” المحلية نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق في الحادث، أن شرطيا قتل أفراد أسرة بالرصاص قبل أن ينتحر.