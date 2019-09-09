المحكمة ترفض السراح المؤقت لهاجر الريسوني…الصدمة!

رفضت المحكمة الابتدائية، مساء اليوم الاثنين، الطلب الذي تقدم له دفاع الصحافية هاجر الريسوني، الرامي إلى السراح المؤقت.

ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية في الرباط، أجلت زوال اليوم الاثنين، جلسة محاكمة هاجر الريسوني ومن معها إلى غاية الاثنين المقبل.

وكانت الصحفية هاجر الريسوني اعتقلت بتهمة الإجهاض، رفقة خطيبها، رفعت الآمين، وطبيب متخصص من أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي.

ولقيت قضية الصحفية هاجر تفاعل واسع، حيث عبر عدد من الحقوقيين والسياسيين عن تضامنهم معها، مطالبين بإطلاق سراحها، وتوفير كامل الضمانات لها ولكافة الصحافيين حتى لا يتعرضوا للاستهداف في حياتهم الخاصة، ولا يسقطوا ضحية حملات التشهير التي تستهدفهم.