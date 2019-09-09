شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات تحشد عناصرها على الخط الساحلي غرب التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل
قالت مصادر ميدانية، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، حشدت عناصرها على الخط الساحلي غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في الساحل الغربي، بالتزامن مع تصعيد قصفها المدفعي على المنطقة .
وقالت المصادر، أن الميليشيات تستعد بهذا الحشد لشن هجوم كبير على الخط الساحلي بهدف السيطرة عليه .. مؤكدة أن تحركات الميليشيات تشير إلى هذا الهدف .
ونقل موقع نيوز يمن عن مصادره، أن الميليشيات دفعت يومي الأحد والاثنين، بتعزيزات كبيرة تصل تباعاً إلى منطقتي السويق والمغرس، تتبعان التحيتا وتحت سيطرة المليشيات .. مشيرة إلى آليات وعربات عسكرية مختلفة وأطقم محملة بمجاميع من المسلحين.
وتعرضت مدينة التحيتا ومواقع القوات المشتركة، صباح اليوم الاثنين، لقصف مكثف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة .
وتصدت القوات المشتركة المرابطة في المنطقة لهجوم شنته المليشيات الحوثية، صباح الاثنين، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، خلال سريان انعقاد لجنة التنسيق المشتركة.
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