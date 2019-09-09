شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس انتقالي شبوة يشيد بموقف أبناء المحافظة الرافض للإحتلال والان مع التفاصيل

أشاد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، الشيخ علي محسن السليماني، بموقف أبناء شبوة الرافض للاحتلال وأعوانه في المحافظة .

وقال في تصريح صحفي له اليوم، أن محاولات الإحتلال، في إشارة إلى قوات الإصلاح، والانتهاكات التي تقوم بها جحافل الاحتلال ومليشياته الغازية، لم تثنِ من عزائم المقاومة الجنوبية وأبناء شبوة .. داعياً إلى تفعيل الرفض الشعبي للاحتلال وأعوانه بكافة الطرق والأساليب حتى طرد الغزاة والمحتلين من أرض الجنوب الطاهرة.

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وأكد السليماني على أن قيادة المجلس تقوم بواجبها على جميع الأصعدة، وأن يوم النصر قد اقترب باذن الله، حاثاً أبناء المحافظة على الصبر والثبات .. محذراً من التعاطي مع أي مشاريع أو دعوات يراد بها ضرب النسيج الاجتماعي الشبواني على طريق ضرب القضية الوطنية الجنوبية.

وثمّن السليماني في ختام تصريحه مواقف دول التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مناشدا إياهم بالتعامل بجدية مع مطالب شعب الجنوب.

وجاءت تصريحات السليماني، بالتزامن مع العمليات التي ينفذها رجال القبائل ضد قوات الإصلاح في عاصمة المحافظة بعتق، في وقت تواصل فيه قوات الإصلاح إرتكاب الإنتهاكات بحق أبناء المحافظة والقيام بأعمال سلب ونهب للمرافق والمؤسسات الحكومية ومعسكرات النخبة .