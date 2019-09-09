ترامب: مفاوضات أفغانستان انتهت.. وسنخفض عدد قواتنا

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العين الإخبارية - وكالاتالإثنين 2019/9/9 10:44 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن واشنطن قررت وقف المفاوضات مع حركة طالبان.
وكان ترامب قد قام بإلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، أمس الأحد، بعد تبنيها هجوماً أودى بحياة 12 شخصاً بينهم جندي أمريكي.
وأكد ترامب أن واشنطن كثّفت ضرباتها ضد "أعدائها" في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة بدرجة غير مسبوقة منذ عشر سنوات.
وقال ترامب عبر تويتر "خلال الأيام الأربعة الأخيرة، نضرب أعداءنا بقوة غير مسبوقة منذ عشر سنوات".
وأضاف ترامب أنه يفكر في خفض عدد القوات العسكرية الأمريكية بأفغانستان، قائلًا: "لكنها ستخرج في الوقت المناسب".
وكان المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، أطلع الرئيس الأفغاني أشرف غني، على مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان في 2 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأكمل زاد 9 جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان، بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان، وكان من المقرر أن يلتقي مع زعماء البلاد في كابول، الأسبوع الجاري، لحشد توافق في الآراء قبل توقيع الاتفاق.
وقتل جندي أمريكي وآخر روماني، الخميس، في التفجير الذي وقع بوسط كابول، وأسفر عن 10 قتلى، كما أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو".
الحادث الأخير جاء في الوقت الذي تكثف فيه حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي، للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.
ولقي نحو 20 جندياً أمريكياً حتفهم في أفغانستان منذ بداية العام، على الرغم من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وممثلين من حركة طالبان؛ بشأن إحلال السلام في أفغانستان؛ حيث يشن المسلحون هجمات بشكل يومي على قوات دولية ومحلية في مختلف أنحاء البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن في 29 أغسطس/آب الماضي، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان، بعد توقيع الاتفاق مع طالبان، لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاماً.
وهناك أكثر من 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان، يخدم معظمهم في إطار مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي، لتدريب القوات الأفغانية وتقديم العون لها.
ويشارك آلاف من القوات الأمريكية أيضاً في مهمة منفصلة لمكافحة الإرهاب بهدف قتال جماعات متشددة مثل تنظيمي داعش والقاعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: مفاوضات أفغانستان انتهت.. وسنخفض عدد قواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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