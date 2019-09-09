البرهان يؤكد أزلية ومتانة العلاقات السودانية المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية وتطورها على المستويات كافة.



وأشار البرهان لدى استقباله بمكتبه في القصر الجمهوري، الإثنين، وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأكد شكري في تصريحات عقب اللقاء خصوصية العلاقات بين البلدين، قائلاً: "إن المباحثات بين الجانبين تناولت مجمل العلاقات الثنائية وضرورة تفعيل آليات العمل المشترك كافة واللجان الفنية بين البلدين".

ومن جانبها، شددت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، على أن المباحثات إيجابية وجرت في أجواء أخوية؛ حيث تم الاتفاق على استمرار التعاون بين البلدين في كل المجالات وتفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة بين الخرطوم والقاهرة.

ووصل شكري الخرطوم، الإثنين، في زيارة رسمية للسودان التقى خلالها البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.