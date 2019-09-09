الشرطة: إصابة عدة أشخاص بالرصاص في مدينة دوردريخت الهولندية

قالت الشرطة على تويتر إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص في مدينة دوردريخت الهولندية مساء اليوم الاثنين.
ولم تتوفر بعد تفاصيل عن الواقعة ولم يتضح إن كانت قد أسفرت عن وفيات.
وقالت محطة (إن.أو.إس) الهولندية إن إطلاق النار وقع في منزل وإن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الأحداث.
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