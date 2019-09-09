الان تتابع النواب البريطانيون يصوتون على قرار لإجبار الحكومة على نشر الوثائق السرية لبريكست والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 42 دقيقة - 9:46 م, 9 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بالأغلبية الخليج 365-متابعات صوت النواب البريطانيون،اليوم، الإثنين، على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق السرية لأثر بريكست دون اتفاق، في هزيمة برلمانية جديدة لرئيس الوزراء المحافظ.

وتم اعتماد المذكرة بأغلبية 311 صوتا مقابل 302، وهي تطلب أيضا من الحكومة كشف المداولات بين المسؤولين حول خطتهم المثيرة للجدل بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من الثلاثاء.

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