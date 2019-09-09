شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: المحادثات بين واشنطن وطالبان «انتهت» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الاثنين) أن المحادثات مع حركة طالبان التي كان يبدو انها ستؤدي إلى اتفاق تاريخي بعد 18 عاما من الحرب في افغانستان، «انتهت تماما».
وقال ردا على سؤال «لقد انتهت تماما. من ناحيتي انتهت» وذلك بعد ان أعلن السبت الغاء اجتماع سري كان مقررا مع قادة طالبان الاحد بكمب ديفيد بسبب إعتداء دام في كابول الخميس.
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