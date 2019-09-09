سامي علوية: لتنفيذ القانون 63 فيما يخص نهر الليطاني وإلا المشكلة إلى تفاقم

لفت رئيس المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​​ ​سامي علوية في حديث تلفزيوني​ إلى أن "حلول المشكلة كما نعلم تتقسم حسب القانون 63 على عدة جهات، وزارات ​الصناعة​ و​البيئة​ و​الزراعة​ و​مجلس الانماء والاعمار​"، مؤكداً أن "المطلوب تنقيذ القانون 63 وتنفيذ شبكات محطات التكرير ورفع التعديات عن نهر الليطاني ومعالجة أزمة ​النزوح السوري​ على ضفاف نهر الليطاني وإلا المشكلة إلى تفاقم".

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