الطقس غداً غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان الثلاثاء غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، يتحول ليلاً الى غائم مع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية.
أما الأربعاء، فغائم جزئيّاً مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات، بينما الخميس غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
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