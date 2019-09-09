سفارة أميركا: شنكر جدد خلال لقائه الحريري التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في بيروت أنه في التاسع من شهر ايلول الحالي، اجتمع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في السراي الكبير، لافتة إلى أنه خلال الاجتماع، جدّد شنكر التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة لبنان.

وأشارت إلى أن شنكر يقوم بجولة في المنطقة، تتضمّن لبنان والعراق وتونس والسعودية والأردن بهدف التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية وتأكيد التزام الولايات المتحدة العميق بمواصلة العمل مع شركائها والحلفاء على الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أنه خلال زيارته الى لبنان، سوف ينضم الى شنكر نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى جويل رايبورن.

وأوضحت أن زيارة شنكر إلى لبنان والتي تستمرّ لمدة يومين، تشمل لقاءات مع كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين، إضافة إلى مقابلات مع وسائل إعلام لبنانية. كما سيجتمع شنكر ترافقه السفيرة الأميركية ​إليزابيث ريتشارد​ بمسؤولين في الجيش اللبناني.