سفير إندونيسيا زار دريان وأمِل بفتح فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

زار سفير إندونيسيا إلى لبنان، هاجريانتو ياسين طوهاري، يرافقه كلّ من رئيس القسم الإعلامي الثقافي والإجتماعي ورئيسة قسم الشؤون الاقتصادية في السفارة، دار الفتوى، حيث عقد لقاءً مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وخلال الاجتماع، ناقش السفير هاجريانتو التعاون الحالي بين إندونيسيا ولبنان، لا سيما في مجالات التعليم والدين، وذلك لما فيه المنفعة المتبادلة بين البلدين. كما تطلّع إلى فتح الفرص وإمكانات التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري.
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