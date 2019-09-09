أوساط تلفزيون لبنان: الودائع الأجنبية الأخيرة تعزز الثقة التي هي عامل أساسي لتحسن الأوضاع

ركّزت أوساط سياسيّة، في تصريح إلى "تلفزيون لبنان"، على أنّ "ما برز مؤخّرًا وأتى في خانة ودائع أجنبيّة، يعزّز الثقة، الّتي هي عامل أساسي لتحسّن الأوضاع".

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