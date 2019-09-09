الدفاع المدني اخمد حريقا داخل شقة في زوق مصبح وآخر في غزير

أخمدت فرق الإطفاء في ​الدفاع المدني​ - مركز ​جونية​ حريقا إندلع داخل شقة في الطبقة الثانية من احد المباني السكنية في ​زوق مصبح​ - كسروان، وأقتصرت الأضرار على الماديات.

كما أخمد الدفاع المدني حريقا إندلع وأتى على مساحات من الأعشاب اليابسة وأكوام من الأخشاب في غزير - كسروان.