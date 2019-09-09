أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني - مركز جونية حريقا إندلع داخل شقة في الطبقة الثانية من احد المباني السكنية في زوق مصبح - كسروان، وأقتصرت الأضرار على الماديات.
كما أخمد الدفاع المدني حريقا إندلع وأتى على مساحات من الأعشاب اليابسة وأكوام من الأخشاب في غزير - كسروان.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني اخمد حريقا داخل شقة في زوق مصبح وآخر في غزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.