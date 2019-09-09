ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في عندقت - عكار، وحريقًا شبّ في أعشاب يابسة وبلان في كفرحزير - الكورة".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في يحشوش - كسروان، وآخر شبّ في أعشاب يابسة وحقل من القصب في البترون".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق أعشاب يابسة في عندقت وكفرحزير ويحشوش والبترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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