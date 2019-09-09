الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق أعشاب يابسة في عندقت وكفرحزير ويحشوش والبترون

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​عندقت​ - عكار، وحريقًا شبّ في أعشاب يابسة وبلان في ​كفرحزير​ - ​الكورة​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​يحشوش​ - ​كسروان​، وآخر شبّ في أعشاب يابسة وحقل من القصب في ​البترون​".