توجه أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالقول: "نحن قوم لا يمكن أن يمسّ بعزمنا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا حرب".
كلام السيد نصرالله جاء خلال احياء الليلة العاشرة من ليالي عاشوراء.
كانت هذه تفاصيل خبر نصرالله: نقول لترامب ونتانياهو نحن قوم لا يمكن أن يمسّ بعزمنا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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