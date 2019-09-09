نصرالله: نقول لترامب ونتانياهو نحن قوم لا يمكن أن يمسّ بعزمنا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا حرب

توجه أمين عام "​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، بالقول: "نحن قوم لا يمكن أن يمسّ بعزمنا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا حرب".

كلام السيد نصرالله جاء خلال احياء الليلة العاشرة من ليالي عاشوراء.