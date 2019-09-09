رويترز: السعودية تخطط لإدراج أرامكو في السوق المحلية تدريجيا

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "​السعودية​ تخطط لإدراج واحد بالمئة من شركة ​النفط​ الوطنية العملاقة ​أرامكو​ السعودية في بورصة ​الرياض​ قبل نهاية 2019 وواحد بالمئة أخرى في 2020"، مشيرةً إلى أن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرغب في طرح حوالي خمسة بالمئة من الشركة للاكتتاب العام في نهاية المطاف كحجر الزاوية لخطته لتنويع موارد ​الاقتصاد السعودي​ بدلا من الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق الوظائف لكن بدلا من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية، تنوي الشركة القيام بإدراج تدريجي محلي أولا".

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