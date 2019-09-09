النواب البريطانيون صوتوا على قرار لإجبار الحكومة على نشر الوثائق السرية لبريكست

أعلنت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "النواب البريطانيين صوّتوا على قرار لإجبار الحكومة على نشر الوثائق السرية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)".
وأوضحت أنّه "تمّ اعتماد المذكرة بأغلبيّة 311 صوتًا مقابل 300 وصوتين، وهي تطلب أيضًا من الحكومة كشف المداولات بين المسؤولين حول خطتهم المثيرة للجدل بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من الثلثاء".
وكان قد أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، "أنّه سيستقيل في غضون أسابيع".
هذا وكانت قد صادقت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، على مشروع قانون يهدف إلى منع مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ومع المصادقة، يصبح المشروع المدعوم من نواب المعارضة والمعارضة الداخلية لحزب المحافظين، قانونًا.
والأسبوع الماضي، وافق مجلس اللوردات البريطاني ومجلس العموم المنتخب، على مشروع القانون.
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