سفير البرازيل بدمشق: ندعم سوريا بحربها على الإرهاب ونقف إلى جانبها بإعادة الإعمار

أكّد سفير ​البرازيل​ في دمشق فابيو فاز بيتالوكا، "عمق علاقات الصداقة بين البلدين"، لافتًا إلى "موقف بلاده الداعم ل​سوريا​ في حربها على ​الإرهاب​ وضرورة الوقوف إلى جانبها في عملية إعادة الإعمار والمصالحة الوطنية".

وركّز في كلمة له خلال حفل استقبال أقامته سفارة البرازيل في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ197 للعيد الوطني لبلادها، على أنّ "سوريا ملك للسوريين، ولشعبها وحده الحق في تحديد مستقبله"، مشيرًا إلى "دفاع بلاده عن القانون الدولي وتعددية الجهات وميثاق ​الأمم المتحدة​ وعملها، من أجل السلام العالمي والحوار والاستقرار والتفاهم".