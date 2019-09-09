أكّد سفير البرازيل في دمشق فابيو فاز بيتالوكا، "عمق علاقات الصداقة بين البلدين"، لافتًا إلى "موقف بلاده الداعم لسوريا في حربها على الإرهاب وضرورة الوقوف إلى جانبها في عملية إعادة الإعمار والمصالحة الوطنية".
وركّز في كلمة له خلال حفل استقبال أقامته سفارة البرازيل في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ197 للعيد الوطني لبلادها، على أنّ "سوريا ملك للسوريين، ولشعبها وحده الحق في تحديد مستقبله"، مشيرًا إلى "دفاع بلاده عن القانون الدولي وتعددية الجهات وميثاق الأمم المتحدة وعملها، من أجل السلام العالمي والحوار والاستقرار والتفاهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير البرازيل بدمشق: ندعم سوريا بحربها على الإرهاب ونقف إلى جانبها بإعادة الإعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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