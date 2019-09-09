أفادت معلومات صحافية عن سقوط 3 قتلى وجريح في حادث ​إطلاق النار​ في مدينة دوردريخت الهولندية. وكانت محطة "إن.أو.إس" الهولندية قد أعلنت أن "إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الأحداث".

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