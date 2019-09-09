ظريف ردا على مزاعم إسرائيل: من تملك أسلحة نووية حقيقية تكذب بشأن موقع مزعوم في إيران

رد وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​ على مزاعم ​إسرائيل​، مشيراً إلى أن "من تملك أسلحة نووية حقيقية تكذب بشأن موقع مزعوم في إيران".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، شدد على أنّ "الخرق الأكبر لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية ترتكبه إيران في الوقت الراهن"، مؤكّدًا "أنّنا سنواصل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية في كلّ مكان وزمان".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "إيران نظّفت مستودعًا ذريًّا في طهران قبل وصول مفتشي الأمم المتحدة"، مركّزًا على أنّ "إيران تطوّر أسلحة نووية في موقع جديد يقع في منطقة آباده، وإسرائيل كشفت مواقع سريّة جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي".