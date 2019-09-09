شكري: مصر تدعم رفع اسم السودان عن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب

أكّد وزير الخارجية المصرية سامح شكري، أنّ "مصر تدعم رفع اسم السودان من القائمة الأميركية بلدول الراعية للإرهاب"، لافتًا إلى أنّه "تمّت إثارة هذا الأمر مع الولايات المتحدة الأميركية بعد حدوث التغيير في السودان، ونعمل على هذا الأمر في تنسيق مع المسؤولين السودانيين".
وكان شكري قد التقى نظيرته السودانية أسماء عبد الله، خلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تناول اللقاء سُبل دفع مسار العلاقات الثنائيّة بين البلدين، فضلًا عن تطورات الأوضاع الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترك.
وأعلن شكري "دعم مصر الكامل للسودان خلال المرحلة الانتقالية بما يُحقّق آمال وتطلّعات الشعب السوداني الشقيق، ويعود بالسودان لوضعه الطبيعي في محيطه الإقليمي"، مشيرًا إلى "حرص القاهرة ودعمها المستمر للخرطوم في هذا الشأن، وآخرها خطوة إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الإفريقي مؤخّرًا".
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