ذكرت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالية، تشوي سون هوي، أنّ "كوريا الشمالية مستعدّة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية في أواخر شهر أيلول الحالي"، وذلك بعد أن تعثّرت المحادثات منذ قمة فاشلة بين زعيمي البلدين في شباط الماضي".
وأوضحت أنّ "الاجتماع قد ينعقد في المكان والزمان الّذي يتّفق عليه الجانبان".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة كورية شمالية: بيونغ يانغ مستعدة لاستئناف المحادثات مع أميركا بأواخر أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.