مسؤولة كورية شمالية: بيونغ يانغ مستعدة لاستئناف المحادثات مع أميركا بأواخر أيلول

ذكرت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالية، تشوي سون هوي، أنّ "​كوريا الشمالية​ مستعدّة لاستئناف المحادثات مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ في أواخر شهر أيلول الحالي"، وذلك بعد أن تعثّرت المحادثات منذ قمة فاشلة بين زعيمي البلدين في شباط الماضي".

وأوضحت أنّ "الاجتماع قد ينعقد في المكان والزمان الّذي يتّفق عليه الجانبان".