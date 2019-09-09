ترامب: المحادثات بين واشنطن وحركة "طالبان" انتهت

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى "أنّنا خدمنا كشرطيين في أفغانستان، وهذا لم يكن المقصود منه أن يكون مهمّة جنودنا العظماء، وهم الأفضل على وجه الأرض".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "على مدار الأيام الأربعة الماضية، كنّا نواجه أعداءها في أفغانستان بقوّة غير مسبوقة منذ 10 سنوات".
وأعلن الرئيس الأميركي أن المحادثات بين واشنطن وحركة "طالبان" انتهت.
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