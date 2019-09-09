شركة "إير فرانس" عرضت شراء "إيغل أزور" التي أعلنت إفلاسها

عرضت شركة الطيران الوطنية الفرنسية "إير فرانس"، شراء منافستها الأصغر "إيغل أزور".
وكانت قد أعلنت "إيغل أزور" الّتي تشغّل 11 طائرة ونحو 1200 موظّف، إفلاسها، وعلّقت رحلاتها الأسبوع الماضي بعد تكبّدها خسائر تسبّبت بانقلاب من قبل حملة الأسهم، ما أطاح برئيسها التنفيذي.
وأوضح وزير الدولة للنقل جان-باتيست جباري، في تصريح صحافي، أنّه "لا يزال هناك 13 ألف راكب يواجهون صعوبات"، مقارنة بـ19 ألفًا عندما بدأت الأزمة. ولفت إلى أنّ "بين هؤلاء 11 ألف راكب حجزوا رحلات من وإلى الجزائر، و600 حجزوا رحلات من وإلى مالي، إضافة إلى وجهات أُخرى بينها روسيا ولبنان".
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