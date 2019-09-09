إصابة عدة أشخاص بالرصاص في مدينة دوردريخت الهولندية

أفادت ​الشرطة الهولندية​، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، عن إصابة عدة أشخاص بالرصاص في مدينة دوردريخت. وأعلنت محطة "إن.أو.إس" الهولندية أن "إطلاق النار وقع في منزل، وإن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الأحداث".

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