ارتفاع العجز التجاري لتونس 5.7 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أنّ "العجز التجاري لتونس ارتفع 5.7 بالمئة على أساس سنوي، إلى نحو 12.864 مليار دينار (4.497 مليار دولار) في الفترة بين كانون الثاني وآب من العام الحالي".

وأوضح أنّ "​الصادرات​ التونسية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة إلى 29.523 مليار دينار (10.322 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من 2019، مقابل 26.358 مليار دينار (9.216 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018"، مبيّنًا أنّ "الواردات التونسية صعدت 10 بالمئة، إلى 42.387 مليار دينار (14.820 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من 2019، مقابل 38.519 مليار دينار (13.468 مليار دولار) في نفس الفترة من 2018".

ولفت المعهد (وهو جهة حكوميّة) إلى أنّ "5 دول جاءت في صدارة البلدان الّتي سجّلت المبادلات التجارية عجزًا مهمًّا معها، وهي ​الصين​ 3.901 مليار دينار (1.361 مليار دولار)، ​الجزائر​ 2.089 مليار دينار (730 مليون دولار)، ​إيطاليا​ 1.892 مليار دينار (661 مليون دولار)، ​تركيا​ 1.618 مليار دينار (565 مليون دولار) و​روسيا​ 1.062 مليار دينار ( 371 مليون دولار)".