بعد خروجه من السجن.. معتقل “حراك الريف” يغادر الحياة

أسلم الناشط خير الدين شنهوط، على خلفية “حراك الريف”، روحه اليوم الاثنين.

وكان خير الدين، يبلغ من عمره 25 سنة، قد قضى عقوبة سجنية بالسجن المحلي للحسيمة، إثر اعتقاله صيف 2017 من طرف الشرطة على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة.

وكانت محكمة الابتدائية، سنة 2017، في المدينة الحسيمة، قضت في حق خير الدين شنهوط، 18 شهرا سجنا نافذا.

وتداول عدد من النشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاته، مشيرين إلى أنه كان مريضا بعد خروجه من السجن.