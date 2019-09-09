بسبب التزام لاعبيه مع المنتخب المحلي.. الرجاء يحدد موعدا جديدا لمباراته أمام هلال القدس

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل مباراته ضد هلال القدس الفلسطيني، ضمن ذهاب دور 32 من الكأس العربية، والتي تحمل في نسختها الثانية، اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان مقررا أن تجرى المواجهة، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، يوم 21 شتنبر الجاري، غير أن الفريق الأخضر، حدد موعدا جديدا لنزاله العربي.

وقال الفريق البيضاوي، عبر موقعه الرسمي، إن المباراة ستجرى في 23 من الشهر ذاته، وبمركب محمد الخامس، بداية من الساعة الثامنة مساء، أي يومين بعد موعدها السابق.

وأكد بطل كأس السوبر الإفريقي، أن التزام لاعبي بخوض لقاءات مع المنتخبات الوطنية، خاصة المنتخب المحلي الذي سيلعب أمام مضيفه الجزائر، يوم 20 شتنبر الجاري، كان وراء تأجيل مباراته العربية.

ويواصل الفريق الأخضر، استعداداته لذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيحل ضيفا على النصر الليبي، نهاية الأسبوع الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن تجرى مواجهة الإياب أسبوعين بعد ذلك، بملعب “دونور”، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة.