عاجل.. إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة عدد من الأشخاص، جراء إطلاق نار في مدينة دوردريخت جنوبي هولندا.

وأفادت وسائل إعلام هولندية، بأن حادث إطلاق النار وقع في أحد المنازل، وأن أجهزة الطوارئ وصلت إلى المكان.

ولم يعرف بعد إذا أسفر إطلاق النار عن سقوط قتلى.