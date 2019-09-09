زملاء هاجر والمتضامنون معها ينتظرون قرار المحكمة بشأن السراح…مطالب بأن تسود الحكمة وتعود هاجر إلى بيتها

بعدما وافق قاضي جلسة محاكمة الزميلة هاجر الريسوني المعتقلة منذ السبت الماضي، على تأجيلها إلى يوم الإثنين المقبل، مر مباشرة إلى النظر في طلب السراح المؤقت الذي قدمه محامو هاجر.

وقام النقيب عبد الرحيم الجامعي، بمرافعة خلال الجلسة سرد فيها الخروقات التي طالت إعتقال الزميلة هاجر، مؤكدا أن “النيابة العامة مارست اضطهاد غير مشروع في حق مواطنة”.

وفي الوقت الذي مرت فيه هيأة المحكمة إلى المداولة، لازال العشرات من المتضامنون وممثلي الهيئأت الحقوقية والصحافيين ينتظرون القرار النهائي.

ويأمل العشرات من الفاعلين والحقوقيين والهيآت، بينهم ممثلي عن المؤسسة الدستورية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنّ تعود هاجر إلى بيتها، وأصدقائها ولإتمام تحضيراتها لزفافها، الذي كانت تستعد له وتُخطط لإقامته في 14 من شتنبر الجاري.