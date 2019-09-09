انتحارُ شخص كل 40 ثانية حول العالم!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن نحو 800 ألف شخص ينتحرون سنويا حول العالم، بمعدل شخص كل 40 ثانية، موضحةً أن "معدلات الانتحار هي الأعلى في البلدان ذات الدخل المرتفع"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت المنظمة الأممية أن "نحو 800 ألف شخص ينتحرون سنويا، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات لتجنب هذا النوع من المآسي"، مُشيرة إلى أن "أكثر طرق الانتحار شيوعا هي التسمم، والتسمم بالمبيدات، والأسلحة النارية".

بدوره، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان: "رغم التقدم المحرز، فإن شخصا واحدا يموت كل 40 ثانية منتحرا"، مضيفا: "كل وفاة هي مأساة للعائلة والأصدقاء والزملاء".

Advertisements

وقالت ألكسندرا فليشمان، من قسم الصحة العقلية في المنظمة: "نعلم أن سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية في الأميركيتين يساهم في رفع معدلات الانتحار".

وأوضحت البيانات الجديدة أن "معدل الانتحار العالمي قد انخفض إلى حد ما بين عامَي 2010 و2016، لكن عدد الوفيات ظل مستقرا بسبب تزايد عدد سكان العالم".

اقرأ/ي أيضًا | بينهم أطفال.. 3 حالات انتحار أسبوعيا في أستراليا