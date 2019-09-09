شكرا لقرائتكم خبر عن مسهور : الحكومة اليمنية لا تمتلك الإرادة للخروج من مأزقها والان مع التفاصيل

أكد الكاتب الصحفي، هاني مسهور، أن الحكومة اليمنية لا تمتلك الإرادة للخروج من مأزقها الذي وقضها فيه المجلس الإنتقالي الجنوبي .

وأستند مسهور في تأكيده على طريقة تعامل الحكومة مع حوار جدة الذي دعت له المملكة العربية السعودية، وقال في تغريدة له بتويتر، "عدم انخراط الحكومة اليمنية في حوار جدة وعدم ترحيبها بالبيان السعودي الإماراتي المشترك وتحركات قوات حزب الاصلاح العسكرية في شبوة تعكس واقع الفشل السياسي والعسكري وعدم امتلاك الإرادة للخروج من مأزقها الذي وضعها فيه المجلس الانتقالي الجنوبي الملتزم بدعوة التهدئة والاستعداد للحوار" .

وتواصل الحكومة اليمنية حتى اليوم وضع العراقيل والمعوقات أمام إنعقاد جلسات الحوار المباشرة، في إطار الإجتماع الذي دعت له المملكة العربية السعودية عقب الأحداث التي شهدها العاصمة عدن والمحافظات المحررة وتحركات المجلس الإنتقالي الجنوبي لإنهاء التواجد العسكري لحزب الإصلاح في عدن والمحافظات الجنوبية .

وفي حين وافق المجلس على الإنخراط في الحوار وتوجه مرتين إلى جدة، إستجابة للدعوة السعودية، وضعت الحكومة العديد من الإشتراطات العشوائية للإنخراط في الحوار، منها عودة قوات الإصلاح إلى المعسكرات في عدن وتحول المجلس الإنتقالي إلى حزب سياسي، قبل أن يضع إخوان الشرعية، شروطاً تطال مشاركة دولة الإمارات ضمن التحالف العربي على غرار ما تتناوله المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية التابعة لقطر .