شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مسن برصاص قناصة المليشيا بالحديدة رغم تلويحه بقطعة قماش بيضاء والان مع التفاصيل

أطلق قناصة المليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران النار على المارة في الطرقات العامة بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ، وأصابت شخص بجروح.

وأفادت مصادر محلية أن مسلحي المليشيات أطلقوا النار على النازحين في أطراف مديرية حيس وأدى لإصابة رجل مسن يدعى محمد أحمد غلاب المجعشي ويبلغ من العمر 60 عاماً ، بجروح في قدمه اليمنى ، ونقل على إثرها إلى مستشفى حيس الميداني.

وروى المصاب أن قناصة المليشيات أطلقوا عليه النار وهو يمر في الطريق ، وحاول أن يلوّح بقطعة قماش بيضاء ، ولكنهم أطلقوا عليه النار مرة أخرى وأصابته رصاص المليشيات فسقط أرضاً وزحف مسافة لتأمين نفسه حتى تم إسعافه.

وكان أعضاء لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بالحديدة قرروا نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

و"عقد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الإنتشار ( RCC ) إجتماعهم المشترك السادس في الفترة من 8 إلى 9 أيلول / سبتمبر على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه المفتوحة قبالة الحديدة".

وأضاف البيان" تأكيداً لإلتزامهم بإتفاقية الحديدة ، قامت لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الإتفاق عليها في الإجتماع السابق للجنة خلال شهر يوليو الماضي ، وبناءً عليه تم إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة يضم ضباط إرتباط وتنسيق من الطرفين بإضافة إلى ضباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة".

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ومضى "سيعمل مركز العمليات المشتركة على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الإتصال المباشر مع ضباط الإرتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة".

وتناول أعضاء اللجنة الجوانب الفنية والعملية من إقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن تنفيذ إتفاق الحديدة ومراحله وسقدمون مقترحاتهم إزاءها لاحقاً.

وكان اللواء محمد عيضة رئيس فريق الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بالحديدة، قال استطعنا التوصل إلى خطوة ننطلق منها في أعمالنا القادمة.

جاء ذلك عقب إنتهاء الإجتماع المشترك السادس الذي عقد على متن السفينة الأممية في المياه المفتوحة قبالة الحديدة.

وقال عيضة جئنا إلى هذا الإجتماع وأبدينا مرونة عالية تتويجاً لحرص قيادتنا السياسية وقيادة تحالف دعم الشرعية على تنفيذ إتفاقية استوكهولم فيما يتعلق بمحافظة الحديدة.

وأضاف عيضة ، إستطعنا التوصل إلى خطوة ننطلق منها في أعمالنا القادمة.

ودعا اللواء عيضة الجميع إلى دعم هذا التوجه حقناً لدماء اليمنيين.