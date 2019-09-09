بالصور.. ليل عاشوراء في كربلاء

شهدت محافظة كربلاء مساء اليوم الاثنين احياء ليل عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) والتي توافق يوم غد الثلاثاء الموافق العاشر من محرم.

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