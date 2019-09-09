العراق وأوزبكستان يتعادلان ودياً

رياضة 2019-09-09 | 20:00 717 مشاهدة انتهت مباراة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم الودية مع نظيره الاوزبكي سلباً، في اطار استعداد الفريقين لتصفيات اسيا والمونديال. واقام الاتحاد العراقي هذه المباراة في العاصمة الاردنية عمان، تحضيراً لمواجهة العراق لضيفه منتخب هونغ كونغ. وسيلتقي اسود الرافدين في العاشر من الشهر المقبل في البصرة منتخب هونغ كونغ ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



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