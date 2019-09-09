إصابات عدة في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية، الاثنين، عن إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار في مدينة دوردريخت جنوبي هولندا.
وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن حادث إطلاق النار وقع في أحد المنازل، وأن أجهزة الطوارئ وصلت إلى المكان، مساء اليوم الاثنين.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث. كما لم يعرف على الفور ما إذا أسفر إطلاق النار عن سقوط قتلى.
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