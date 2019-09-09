إصابات عدة في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن حادث إطلاق النار وقع في أحد المنازل، وأن أجهزة الطوارئ وصلت إلى المكان، مساء اليوم الاثنين.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث. كما لم يعرف على الفور ما إذا أسفر إطلاق النار عن سقوط قتلى.