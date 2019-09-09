عطل تقني في إنستغرام

وتلقى موقع "Down Detector"، وهو موقع متخصص يتتبع انقطاع الخدمة، اليوم الاثنين أكثر من 1300 شكوى من مستخدمين يعانون من مشاكل.

وبحسب موقع "newsweek" الأمريكي أن المستخدمين اشتكوا من "أنهم لا يستطيعون فتح التطبيق وأن النشاط لم تعرض المتابعين. واشتكى آخرون من أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول وتلقوا رسالة مفادها أنه لا يوجد حساب مرتبط بأوراق اعتمادهم.