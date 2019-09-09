عطل تقني في إنستغرام

أبلغ عدد من مستخدمي تطبيق إنستغرام عن مشكلات تقنية اليوم الاثنين، تتراوح من عدم القدرة على فتح تطبيق الهاتف المحمول إلى عدم التمكن من الوصول إلى القصص.
وتلقى موقع "Down Detector"، وهو موقع متخصص يتتبع انقطاع الخدمة، اليوم الاثنين أكثر من 1300 شكوى من مستخدمين يعانون من مشاكل.
وبحسب موقع "newsweek" الأمريكي أن المستخدمين اشتكوا من "أنهم لا يستطيعون فتح التطبيق وأن النشاط لم تعرض المتابعين. واشتكى آخرون من أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول وتلقوا رسالة مفادها أنه لا يوجد حساب مرتبط بأوراق اعتمادهم.
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