مصرع شرطي مرور بحادث دهس في بابل

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، الاثنين، بمصرع شرطي مرور بحادث دهس شمالي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أحد عناصر شرطة المرور لقي مصرعه اليوم، بحادث دهس في قضاء المسيب شمالي محافظة بابل".
وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".
وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".
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