مصرع شرطي مرور بحادث دهس في بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أحد عناصر شرطة المرور لقي مصرعه اليوم، بحادث دهس في قضاء المسيب شمالي محافظة بابل".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

