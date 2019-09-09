مارادونا يكشف سراً يخص ميسي

2019-09-09 | 19:17
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وقال مارادونا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "حين كنت مدرباً للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، كنت أعمل مع أفضل نسخة لميسي، وسأخبر الجميع بذلك، لقد كان رائعاً".
وأضاف: "بعد نهاية المران كنا نبقى سوياً ليتدرب على التسديد، وحينها بدأ يصوب الركلات في المباريات".
وتابع ضاحكاً: "لقد أخبرته بضرورة أن يسدد في المنتصف، والآن هو يسجل طوال الوقت".
واختتم بقوله: "كل من قالوا إنهم أصدقائي كذبوا علي، واستغرقت وقتا طويلا للتعافي من هذه التجربة مع الأرجنتين".
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