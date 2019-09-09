مارادونا يكشف سراً يخص ميسي

ودرب مارادونا ميسي في المنتخب الأرجنتيني، بين 2008 و2010، وقاد التانجو في مونديال جنوب إفريقيا، عندما ودعوا البطولة من ربع النهائي بخسارة مذلة أمام ألمانيا، برباعية نظيفة.

وقال مارادونا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "حين كنت مدرباً للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، كنت أعمل مع أفضل نسخة لميسي، وسأخبر الجميع بذلك، لقد كان رائعاً".



وأضاف: "بعد نهاية المران كنا نبقى سوياً ليتدرب على التسديد، وحينها بدأ يصوب الركلات في المباريات".

وتابع ضاحكاً: "لقد أخبرته بضرورة أن يسدد في المنتصف، والآن هو يسجل طوال الوقت".

واختتم بقوله: "كل من قالوا إنهم أصدقائي كذبوا علي، واستغرقت وقتا طويلا للتعافي من هذه التجربة مع الأرجنتين".