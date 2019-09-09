2019-09-09 | 18:41
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وقال أومتيتي، خلال تصريحاته لقناة "كانال بلس" الفرنسية: "آرسنال؟ بصراحة لا أعرف من أين جاءت هذه الشائعات، وبين عشية وضحاها تلقيت رسائل من أصدقائي يقولون لي هل ستنتقل لآرسنال، وكان ردي: آسف، لكنني سأظل في برشلونة".
وأضاف: "بصراحة لا أعرف هل تواصل آرسنال بالفعل مع وكيلي، وأنا كنت قد أخبرته بأنني لا أهتم بما يحدث في الصيف، وليس من الضروري أن يتحدث معي حول موضوع السوق".
وتابع: "لقد كان الحديث عديم الفائدة، وكان ردي هو نفسه، فحلمي منذ أن كنت طفلا اللعب لبرشلونة، والموسم الماضي كان الأصعب في مسيرتي، خاصًة على مستوى الإصابات".
وبسؤاله عن دمجه في صفقة عودة نيمار، أجاب: "لقد جعلتني هذه الأخبار أضحك، وليس لدي حتى إجابة ولا أعرف مصدرها".
كانت هذه تفاصيل خبر أومتيتي يكشف حقيقة إدراجه في صفقة نيمار ومفاوضات آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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