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أومتيتي يكشف حقيقة إدراجه في صفقة نيمار ومفاوضات آرسنال

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2019-09-09 | 18:41

أومتيتي يكشف حقيقة إدراجه في صفقة نيمار ومفاوضات آرسنال

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كشف الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع ، حقيقة مفاوضات آرسنال للظفر بخدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.
وارتبط اسم أومتيتي بالرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، لاسيما بعد الموسم السيء الذي عاشه، وغيابه لفترات طويلة بسبب إصابته في الركبة.

وقال أومتيتي، خلال تصريحاته لقناة "كانال بلس" الفرنسية: "آرسنال؟ بصراحة لا أعرف من أين جاءت هذه الشائعات، وبين عشية وضحاها تلقيت رسائل من أصدقائي يقولون لي هل ستنتقل لآرسنال، وكان ردي: آسف، لكنني سأظل في برشلونة".


وأضاف: "بصراحة لا أعرف هل تواصل آرسنال بالفعل مع وكيلي، وأنا كنت قد أخبرته بأنني لا أهتم بما يحدث في الصيف، وليس من الضروري أن يتحدث معي حول موضوع السوق".

وتابع: "لقد كان الحديث عديم الفائدة، وكان ردي هو نفسه، فحلمي منذ أن كنت طفلا اللعب لبرشلونة، والموسم الماضي كان الأصعب في مسيرتي، خاصًة على مستوى الإصابات".

وبسؤاله عن دمجه في صفقة عودة ، أجاب: "لقد جعلتني هذه الأخبار أضحك، وليس لدي حتى إجابة ولا أعرف مصدرها".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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