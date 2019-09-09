رئيسا الأركان الإماراتي والأردني يبحثان علاقات التعاون العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، اللواء الركن طيار يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية.



جاء اللقاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية إلى الأردن، وتم خلال اللقاء الذي عقد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية استعراض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين.

كما تناول اللقاء أيضا استعراض العلاقات المتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن والملحق العسكري لدى السفارة وأعضاء الوفد العسكري المرافق لرئيس الأركان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.